Ответственность командиров частей в Украине изменилась из-за Римского статута

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения к изменениям в Криминальный и Криминальный процессуальный кодекс в связи с ратификацией Римского статута Международного криминального суда. Закон предусматривает командную ответственность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №11484 на сайте Рады.
По закону командиры воинских частей будут нести ответственность за военные преступления своих подчиненных, даже если они не совершали их лично, но знали о них и игнорировали их.
Согласно принятому закону, за преступления против человечности будет предусмотрена криминальная ответственность. Также он предусматривает увеличение сроков наказания за преступление агрессии до пожизненного лишения свободы.
Ранее в Украине не предусматривалось криминальной ответственности за преступления против человечности и военные преступления. Теперь украинское законодательство будет соответствовать Римскому статуту, который недавно был ратифицирован.
Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 9 октября.
Верховная Рада ратифицировала Римский статут 21 августа 2024 года. Это было важное решение, которое стало очередным шагом Украины на пути евроинтеграции и укрепления международного правопорядка.
Римский статут – это международный договор, созданный Международным уголовным судом (МКС). Этот суд имеет право преследовать лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. То есть МКС – это своеобразный международный криминальный суд, который может привлечь к ответственности высших преступников мира.
Почему это важно для Украины?