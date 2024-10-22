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Ответственность командиров частей в Украине изменилась из-за Римского статута

Фото: Римский статут ввел в Украине ответственность командиров частей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения к изменениям в Криминальный и Криминальный процессуальный кодекс в связи с ратификацией Римского статута Международного криминального суда. Закон предусматривает командную ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №11484 на сайте Рады.

По закону командиры воинских частей будут нести ответственность за военные преступления своих подчиненных, даже если они не совершали их лично, но знали о них и игнорировали их.

Согласно принятому закону, за преступления против человечности будет предусмотрена криминальная ответственность. Также он предусматривает увеличение сроков наказания за преступление агрессии до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Украине не предусматривалось криминальной ответственности за преступления против человечности и военные преступления. Теперь украинское законодательство будет соответствовать Римскому статуту, который недавно был ратифицирован.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 9 октября.

Римский статут

Верховная Рада ратифицировала Римский статут 21 августа 2024 года. Это было важное решение, которое стало очередным шагом Украины на пути евроинтеграции и укрепления международного правопорядка.

Римский статут – это международный договор, созданный Международным уголовным судом (МКС). Этот суд имеет право преследовать лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. То есть МКС – это своеобразный международный криминальный суд, который может привлечь к ответственности высших преступников мира.

Почему это важно для Украины?

  • Защита от безнаказанности. Ратификация Римского статута означает, что Украина признает юрисдикцию МКС и обязуется сотрудничать с ним. Это важно для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в совершении международных преступлений на территории Украины, в частности во время полномасштабной российской агрессии.
  • Поддержка международного права. Ратификация статута демонстрирует приверженность Украины международному праву и общечеловеческим ценностям.
  • Интеграция в ЕС. Ратификация Римского статута - одно из условий Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
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Римский статутВладимир ЗеленскийВерховная рада