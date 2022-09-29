"Це катастрофа". Ердоган відреагував на загрозу застосування Росією ядерної зброї

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на загрозу можливого застосування Росією ядерної зброї в Україні. За його словами, перехід до такої війни – "катастрофа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk .

"Ціна переходу до ядерної війни - катастрофа. Перестаньте говорити про це, ви не повинні про це думати. Рішення за допомогою дипломатії, ніколи не піднімаючи їх (питань про ядерну війну - ред.), було б найбільш слушним кроком", - сказав турецький лідер.

При цьому він зазначив, що " ще більше занепокоєння" викликають так звані "референдуми" на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Ердоган наголосив, що це ускладнює дипломатичні зусилля і може призвести до анексії окупованих територій Росією.

Також, за словами президента Туреччини, російський диктатор Володимир Путін "зробить це, якщо він щось задумав".