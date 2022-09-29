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"Це катастрофа". Ердоган відреагував на загрозу застосування Росією ядерної зброї

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Анкара, Четвер 29 вересня 2022 10:22
"Це катастрофа". Ердоган відреагував на загрозу застосування Росією ядерної зброї Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на загрозу можливого застосування Росією ядерної зброї в Україні. За його словами, перехід до такої війни – "катастрофа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

"Ціна переходу до ядерної війни - катастрофа. Перестаньте говорити про це, ви не повинні про це думати. Рішення за допомогою дипломатії, ніколи не піднімаючи їх (питань про ядерну війну - ред.), було б найбільш слушним кроком", - сказав турецький лідер.

При цьому він зазначив, що "ще більше занепокоєння" викликають так звані "референдуми" на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Ердоган наголосив, що це ускладнює дипломатичні зусилля і може призвести до анексії окупованих територій Росією.

Також, за словами президента Туреччини, російський диктатор Володимир Путін "зробить це, якщо він щось задумав".

Нагадаємо, у США заявили, що загроза ядерного удару з боку РФ найвища з 24 лютого, але все ще малоймовірна. У Штатах також розповіли, яку зброю може застосувати РФ у разі ядерного удару.

Апарат РНБО України, у свою чергу, розробив детальну інструкцію для українців на випадок застосування РФ тактичної ядерної зброї. Її оприлюднять найближчими днями.

При цьому секретар РНБО Олексій Данилов упевнений, що Путін точно не застосує проти України стратегічну ядерну зброю, а у разі використання тактичної зброї РФ опиниться в ізоляції від цивілізованого світу.

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Ядерна зброя Реджеп Тайіп Ердоган
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