Відповідає за репресії у Донецькій області. Повідомлено про підозру генералу Росгвардії

Зазначається, що вищезгадану окупаційну "установу" було сформовано за завданням Кремля з метою проведення масованих репресій проти мешканців Донецької області, а також встановлення контролю над тимчасово окупованими територіями.

З початку 2023 року, за наказом Семиляка, його підлеглі проводять "фільтрацію" щодо місцевих жителів регіону. Тих, кого вважали потенційними учасниками руху опору, викрадали й ув’язнювали в місцевих концтаборах, які діють під виглядом 17 "фільтраційних пунктів".

У катівнях до людей застосовували психологічний тиск, погрози вбивства та фізичні тортури.

Фото: Ігор Семиляк, генерал Росгвардії (t.me/SBUkr)

Семиляка було призначено командувачем так званого "головного управління Росгвардії "ДНР" ще на початку 2023 року. Також до складу "філії" увійшли бойовики "Вагенра" та батальйону "Восток".

Для посилення репресій також були направлені одразу три полки 116-ї окремої бригади спецназу Росгвардії. На їх базі Семиляк створив підрозділи поліції спеціального призначення - "ОМОН" та "СОБР".

Семиляку повідомлено про підозру за трьома статтями: