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Відповідає за репресії у Донецькій області. Повідомлено про підозру генералу Росгвардії

Ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Командувачу так званого "головного управління Росгвардії "ДНР" Ігорю Семиляку повідомлено про підозру. Він причетний до загибелі людей, а також масових репресій на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що вищезгадану окупаційну "установу" було сформовано за завданням Кремля з метою проведення масованих репресій проти мешканців Донецької області, а також встановлення контролю над тимчасово окупованими територіями.

З початку 2023 року, за наказом Семиляка, його підлеглі проводять "фільтрацію" щодо місцевих жителів регіону. Тих, кого вважали потенційними учасниками руху опору, викрадали й ув’язнювали в місцевих концтаборах, які діють під виглядом 17 "фільтраційних пунктів".  

У катівнях до людей застосовували психологічний тиск, погрози вбивства та фізичні тортури. 

Фото: Ігор Семиляк, генерал Росгвардії (t.me/SBUkr)

Семиляка було призначено командувачем так званого "головного управління Росгвардії "ДНР" ще на початку 2023 року. Також до складу "філії" увійшли бойовики "Вагенра" та батальйону "Восток".

Для посилення репресій також були направлені одразу три полки 116-ї окремої бригади спецназу Росгвардії. На їх базі Семиляк створив підрозділи поліції спеціального призначення - "ОМОН" та "СОБР".

Семиляку повідомлено про підозру за трьома статтями: 

  • ч. 3 ст. 110 - умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, вчинені особою, яка є представником влади, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків;
  • ч. 1 ст. 258-3 - створення терористичної організації, керівництво такою організацією та участь у ній, організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації;
  • ч. 2, 3 ст. 260 - створення, керівництво та участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування, його фінансування, постачанні зброї, боєприпасів та військової техніки. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що правоохоронці також нещодавно оголосили про підозру "генпродюсеру ТРК Крим" Олегу Крючкову. Останній причетний до поширення пропаганди Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях.

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