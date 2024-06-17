СБУ оголосила підозру генпродюсеру ТРК "Крим", який зомбує українців в окупації

Українські правоохоронці оголосили підозру "генпродюсеру ТРК Крим" Олегу Крючкову, який займається поширенням пропаганди РФ на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Що відомо про колаборанта

Зазначається, що генеральний продюсер Олег Крючков окупаційної телерадіокомпанії "Крим" працює в тимчасово захопленому Сімферополі, а до складу ТРК входять 16 проросійських телестудій і радіостанцій, що робить її одним із ключових рупорів Кремля на півострові.

В ефірах ворожих інформаційних ресурсів регулярно поширюють фейки про війну РФ проти України і виправдовують воєнні злочини росіян.

Навесні 2022 року Крючков організував трансляцію окупаційної телерадіокомпанії майже на всій тимчасово захопленій частині території України.

Зв'язок з Аксьоновим

СБУ заявляє, що Крючков перебуває у "статусі" радника гауляйтера Криму Сергія Аксьонова і входить до складу колегії "міністерства внутрішньої політики, інформації та зв'язку Республіки Крим".

Фото: Олег Крючков (facebook.com/SecurSerUkraine)

Крючкова призначили "генпродюсером" окупаційної ТРК ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а до цього він був власним кореспондентом на російському "НТВ".

Аксьонов допоміг Крючкову увійти до кола найвпливовіших осіб, які реалізують інформаційну політику Кремля на тимчасово захопленій частині території України.

"Серед іншого, фігурант активно використовує власні сторінки в соцмережах, де активно закликає до окупації всієї території нашої держави", - написала спецслужба.

Що йому загрожує

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Крючкову про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України:

колабораційна діяльність;

пропаганда війни;

виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Спецслужба уточнила, що фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тому тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за скоєні злочини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.