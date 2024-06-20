Отвечает за репрессии в Донецкой области. Сообщено о подозрении генералу Росгвардии

Отмечается, что вышеупомянутое оккупационное "учреждение" было сформировано по заданию Кремля с целью проведения массированных репрессий против жителей Донецкой области, а также установления контроля над временно оккупированными территориями.

С начала 2023 года, по приказу Семиляка, его подчиненные проводят "фильтрацию" в отношении местных жителей региона. Тех, кого считали потенциальными участниками движения сопротивления, похищали и заключали в местные концлагеря, которые действуют под видом 17 "фильтрационных пунктов".

В застенках к людям применяли психологическое давление, угрозы убийства и физические пытки.

Фото: Игорь Семиляк, генерал Росгвардии (t.me/SBUkr)

Семиляк был назначен командующим так называемого "главного управления Росгвардии "ДНР" еще в начале 2023 года. Также в состав "филиала" вошли боевики "Вагенра" и батальона "Восток".

Для усиления репрессий также были направлены сразу три полка 116-й отдельной бригады спецназа Росгвардии. На их базе Семиляк создал подразделения полиции специального назначения - "ОМОН" и "СОБР".

Семиляку сообщено о подозрении по трем статьям: