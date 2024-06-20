RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отвечает за репрессии в Донецкой области. Сообщено о подозрении генералу Росгвардии

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Командующему так называемого "главного управления Росгвардии "ДНР" Игорю Семиляку сообщено о подозрении. Он причастен к гибели людей, а также массовым репрессиям на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что вышеупомянутое оккупационное "учреждение" было сформировано по заданию Кремля с целью проведения массированных репрессий против жителей Донецкой области, а также установления контроля над временно оккупированными территориями.

С начала 2023 года, по приказу Семиляка, его подчиненные проводят "фильтрацию" в отношении местных жителей региона. Тех, кого считали потенциальными участниками движения сопротивления, похищали и заключали в местные концлагеря, которые действуют под видом 17 "фильтрационных пунктов".  

В застенках к людям применяли психологическое давление, угрозы убийства и физические пытки. 

Фото: Игорь Семиляк, генерал Росгвардии (t.me/SBUkr)

Семиляк был назначен командующим так называемого "главного управления Росгвардии "ДНР" еще в начале 2023 года. Также в состав "филиала" вошли боевики "Вагенра" и батальона "Восток".

Для усиления репрессий также были направлены сразу три полка 116-й отдельной бригады спецназа Росгвардии. На их базе Семиляк создал подразделения полиции специального назначения - "ОМОН" и "СОБР".

Семиляку сообщено о подозрении по трем статьям:

  • ч. 3 ст. 110 - умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям;
  • ч. 1 ст. 258-3 - создание террористической организации, руководство такой организацией и участие в ней, организационное и иное содействие созданию и деятельности террористической организации;
  • ч. 2, 3 ст. 260 - создание, руководство и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, его финансирование, поставке оружия, боеприпасов и военной техники. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители также недавно объявили о подозрении "генпродюсеру ТРК Крым" Олегу Крючкову. Последний причастен к распространению пропаганды Российской Федерации на временно оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияВойна в Украине