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Відповідь на "Валеру"? Білорусь на кордоні з Україною виставила агітаційні борди

Ілюстративне фото: Білорусь на кордоні з Україною виставила агітаційні борди (twitter.com/nexta.tv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На українсько-білоруському кордоні з'явилися агітаційні білборди зі кадрами Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

На білбордах значиться "Беларусь помнит" та зображені фотознімки з часів Другої світової війни.

Пропагандистське агентство зазначає, що Білорусь "пам'ятає війну, пам'ятає страждання, пам'ятає смерть. Знає що таке фашизм! Пам'ятає Перемогу та своїх героїв".

Нагадаємо, що нещодавно на кордоні України та Білорусі з'явився макет повішеного військового у формі армії РФ, якого українські прикордонники назвали Валерою.

Білоруські прикордонники скаржаться, що бійці ДПСУ нібито намагаються залякати їх погрозами та агресивними діями.

При цьому командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв зазначив, що ситуація на північному кордоні контрольована, а загроза наземних дій ворога низька.

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