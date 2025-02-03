Канада і Мексика зміцнюватимуть відносини у зв'язку з митами Трампа

"Прем'єр-міністр Трюдо і президент Шейнбаум обговорили глибокі міжлюдські зв'язки, міцні торговельні та інвестиційні відносини між Канадою і Мексикою, а також важливість збереження конкурентоспроможності та процвітання Північної Америки", - йдеться на сайті канадського уряду.

Також там уточнюється, що політики говорили про запровадження американських тарифів проти країн, а також про посилення безпеки кордонів і боротьбу з виробництвом і поширенням нелегальних наркотиків.

Лідери домовилися продовжити працювати разом у сферах, що становлять спільний інтерес, і зміцнювати міцні двосторонні відносини між Канадою і Мексикою.

"Ми показуємо новій американській адміністрації, що вони мають сильного партнера в особі Канади, коли йдеться про підтримку безпеки кордонів, водночас наголошуючи, що не відступимо, і якщо тарифи буде запроваджено проти Канади, дамо відповідь", - сказав Трюдо.