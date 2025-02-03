Канада и Мексика будут укреплять отношения в связи с пошлинами Трампа

"Премьер-министр Трюдо и президент Шейнбаум обсудили глубокие межчеловеческие связи, прочные торговые и инвестиционные отношения между Канадой и Мексикой, а также важность сохранения конкурентоспособности и процветания Северной Америки", - говорится на сайте канадского правительства.

Также там уточняется, что политики говорили о введении американских тарифов против стран, а также об усилении безопасности границ и борьбе с производством и распространением нелегальных наркотиков.

Лидеры договорились продолжить работать вместе в сферах, представляющих общий интерес, и укреплять прочные двусторонние отношения между Канадой и Мексикой.

"Мы показываем новой американской администрации, что они имеют сильного партнера в лице Канады, когда речь идет о поддержке безопасности границ, одновременно подчеркивая, что не отступим, и если тарифы будут введены против Канады, дадим ответ", - сказал Трюдо.