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Відповідь Трампу: Канада опублікувала список товарів США, які потрапили під мита

Фото: до переліку потрапило багато товарів (flickr.com)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 2 лютого, міністр фінансів Канади Домінік Леблан оприлюднив повний список американських товарів, що підпадають під тарифи. Їхня вартість становить 30 млрд доларів, і це перший етап відповідь Канади на мита США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ці заходи стали відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа в суботу про те, що для Канади, Мексики. І Китаю будуть введені масштабні мита. Зокрема, глава американської держави підписав указ, і вже у вівторок тарифи набудуть чинності.

Тим часом нинішня відповідь Канади є лише першим етапом. Наразі до тарифного списку входять:

  • фрукти та овочі;
  • молочні продукти (йогурт, молоко і сир);
  • кава і чай;
  • одяг, включно з рукавичками, шарфами, взуттям і костюмами;
  • алкоголь (вино, вермут і пиво);
  • туалетний папір;
  • різні предмети домашнього вжитку, такі як посуд, холодильники та водонагрівачі;
  • інша побутова техніка;
  • інструменти;
  • вогнепальна зброя і не тільки.

З повним подібним списком, що потрапило під мита, можна за цим посиланням.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував, що Канада введе 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів (106 млрд США). Він попереджав, що пару торкнуться продуктів харчування і важливих мінералів.

Детальніше про мита США проти Канади, Мексики та Китаю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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