Відповідь Трампу: Канада опублікувала список товарів США, які потрапили під мита

Ці заходи стали відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа в суботу про те, що для Канади, Мексики. І Китаю будуть введені масштабні мита. Зокрема, глава американської держави підписав указ, і вже у вівторок тарифи набудуть чинності.

Тим часом нинішня відповідь Канади є лише першим етапом. Наразі до тарифного списку входять:

фрукти та овочі;

молочні продукти (йогурт, молоко і сир);

кава і чай;

одяг, включно з рукавичками, шарфами, взуттям і костюмами;

алкоголь (вино, вермут і пиво);

туалетний папір;

різні предмети домашнього вжитку, такі як посуд, холодильники та водонагрівачі;

інша побутова техніка;

інструменти;

вогнепальна зброя і не тільки.

З повним подібним списком, що потрапило під мита, можна за цим посиланням.