Ответка Трампу: Канада опубликовала список товаров США, попавших под пошлины

В воскресенье, 2 февраля, министр финансов Канады Доминик Леблан обнародовал полный список американских товаров, подпадающих под тарифы. Их стоимость составляет 30 млрд долларов, и это первый этап ответ Канады на пошлины США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Данные меры стали ответом на заявление президента США Дональда Трампа в субботу о том, что для Канады, Мексики. И Китая будут введены масштабные пошлины. В частности, глава американского государства подписал указ, и уже во вторник тарифы вступят в силу.
Тем временем нынешний ответ Канады является лишь первым этапом. На данный момент в тарифный список входят:
С полным подобным списком, что попало под пошлины, можно по этой ссылке.
Напомним, вчера премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал, что Канада введет 25% пошлины на американские товары общей стоимость 155 млрд канадских долларов (106 млрд США). Он предупреждал, что пару коснутся продуктов питания и важных минералов.
Детальнее о пошлинах США против Канады, Мексики и Китая - читайте в материале РБК-Украина.
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