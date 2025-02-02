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Ответка Трампу: Канада опубликовала список товаров США, попавших под пошлины

Фото: в перечень попало много товаров (flickr.com)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 2 февраля, министр финансов Канады Доминик Леблан обнародовал полный список американских товаров, подпадающих под тарифы. Их стоимость составляет 30 млрд долларов, и это первый этап ответ Канады на пошлины США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Данные меры стали ответом на заявление президента США Дональда Трампа в субботу о том, что для Канады, Мексики. И Китая будут введены масштабные пошлины. В частности, глава американского государства подписал указ, и уже во вторник тарифы вступят в силу.

Тем временем нынешний ответ Канады является лишь первым этапом. На данный момент в тарифный список входят:

  • фрукты и овощи;
  • молочные продукты (йогурт, молоко и сыр);
  • кофе и чай;
  • одежда, включая перчатки, шарфы, обувь и костюмы;
  • алкоголь( вино, вермут и пиво);
  • туалетная бумага;
  • различные предметы домашнего обихода, такие как посуда, холодильники и водонагреватели;
  • другая бытовая техника;
  • инструменты;
  • огнестрельное оружие и не только.

С полным подобным списком, что попало под пошлины, можно по этой ссылке.

Напомним, вчера премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал, что Канада введет 25% пошлины на американские товары общей стоимость 155 млрд канадских долларов (106 млрд США). Он предупреждал, что пару коснутся продуктов питания и важных минералов.

Детальнее о пошлинах США против Канады, Мексики и Китая - читайте в материале РБК-Украина.

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