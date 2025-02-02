Ответка Трампу: Канада опубликовала список товаров США, попавших под пошлины

Данные меры стали ответом на заявление президента США Дональда Трампа в субботу о том, что для Канады, Мексики. И Китая будут введены масштабные пошлины. В частности, глава американского государства подписал указ, и уже во вторник тарифы вступят в силу.

Тем временем нынешний ответ Канады является лишь первым этапом. На данный момент в тарифный список входят:

фрукты и овощи;

молочные продукты (йогурт, молоко и сыр);

кофе и чай;

одежда, включая перчатки, шарфы, обувь и костюмы;

алкоголь( вино, вермут и пиво);

туалетная бумага;

различные предметы домашнего обихода, такие как посуда, холодильники и водонагреватели;

другая бытовая техника;

инструменты;

огнестрельное оружие и не только.

С полным подобным списком, что попало под пошлины, можно по этой ссылке.