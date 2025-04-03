Відповідь на тарифи Трампа. Канада запроваджує 25% мито на автомобілі з США

За словами Карні, тарифи поширюватимуться на автомобілі за межами угоди про вільну торгівлю, а також автозапчастини неканадського походження, які відповідають вимогам CUSMA. Мексики це не торкнеться.

"Наші тарифи не торкнуться автозапчастин, тому що ми знаємо про переваги нашої інтегрованої виробничої системи", - сказав канадський прем'єр.

Він додав, що уряд розробляє "рамки" для автовиробників, щоб уникнути контртарифів за умови, що вони збережуть виробництво та інвестиції в Канаді.