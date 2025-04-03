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Ответ на тарифы Трампа. Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США

Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канада вводит 25% пошлины на автомобили, импортируемые из США, которые не соответствуют соглашению о зоне свободной торговли CUSMA (Канада-США-Мексика).

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

По словам Карни, тарифы будут распространяться на автомобили за пределами соглашения о свободной торговле, а также автозапчасти неканадского происхождения, которые соответствуют требованиям CUSMA. Мексики это не коснется.

"Наши тарифы не коснутся автозапчастей, потому что мы знаем о преимуществах нашей интегрированной производственной системы", - сказал канадский премьер.

Он добавил, что правительство разрабатывает "рамки" для автопроизводителей, чтобы избежать контртарифов при условии, что они сохранят производство и инвестиции в Канаде.

 

Тарифы Трампа

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров большого количества стран. Они колеблются от 10% до 49% в зависимости от государства.

В частности, для Украины он ввел 10% тарифы.

После такого решения Еврокомиссия объявила, что готовит первый пакет контрмер в ответ на действия Трампа.

Подробнее о том, с какими именно пошлинами столкнутся страны, как реагируют в мире и усилится ли "торговая война", - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиКанадаДональд Трамп