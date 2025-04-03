Ответ на тарифы Трампа. Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США

По словам Карни, тарифы будут распространяться на автомобили за пределами соглашения о свободной торговле, а также автозапчасти неканадского происхождения, которые соответствуют требованиям CUSMA. Мексики это не коснется.

"Наши тарифы не коснутся автозапчастей, потому что мы знаем о преимуществах нашей интегрированной производственной системы", - сказал канадский премьер.

Он добавил, что правительство разрабатывает "рамки" для автопроизводителей, чтобы избежать контртарифов при условии, что они сохранят производство и инвестиции в Канаде.