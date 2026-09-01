Відповідь за судна: США розпочали масовані удари по цілях КВІР в Ірані

"Сьогодні о 12:00 за східним часом (19:00 за Києвом, - ред.) американські сили розпочали завдавати ударів по цілях Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в Ірані", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ці удари стали відповіддю на нещодавні спроби КВІР атакувати комерційне судноплавство в Ормузькій протоці та американських військовослужбовців, розгорнутих у регіоні.

"Сполучені Штати, прямо зараз, завдають ударів по іранських цілях поблизу Ормузької протоки. Удари є масштабними та потужними, і вони є відповіддю на невдалу спробу іранців встановити морські міни в протоці, яка наразі не має мін (їх було повністю видалено або підірвано), а також на те, що іранці випустили вісім ракет, усі з яких були успішно збиті, по нашій військовій базі в Йорданії", - заявив Трамп.

Американський президент додав, що, якщо "невдала держава Іран" здійснить відповідь на цю атаку, по них знову буде завдано удару на "значно жорсткішому та вищому рівні".

Нагадаємо, вчора CENTCOM заявило, що американські війська "вжили обмежених і точних заходів" проти підрозділів КВІР, які встановлювали міни та створювали загрозу в Ормузькій протоці.

Зазначимо, Катар веде переговори з Іраном щодо розблокування Ормузької протоки. Тегеран погодився підготувати перелік умов для відновлення нормального судноплавства.