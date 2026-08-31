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США заявили про удари по підрозділах КВІР, які мінували Ормузьку протоку

07:00 31.08.2026 Пн
1 хв
Іран уже назвав ці удари "актом агресії", США з цим не погоджуються
aimg Катерина Коваль
США заявили про удари по підрозділах КВІР, які мінували Ормузьку протоку Фото: військові США пояснили причину удару (Getty Images)
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Центральне командування Збройних сил США заявило, що американські війська "вжили обмежених і точних заходів" проти підрозділів Корпусу вартових ісламської революції, які встановлювали міни та створювали загрозу в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CENTCOM у соцмережі X.

Що заявили в CENTCOM

"По суті, Іран створив цю загрозу, а американські військові її усунули, щоб захистити цивільних моряків, торговельне судноплавство та вільний потік світової торгівлі", - заявило американське командування.

Військові США назвали неправдивою заяву КВІР, який охарактеризував удари як "акт агресії".

У неділю американські військові вперше за понад місяць завдали удару по іранському острову Ларак поблизу Ормузької протоки. Після цього Іран атакував американські війська в Йорданії.

За даними Bloomberg, світ ігнорує нові погрози США і продовжує торгувати з Іраном - спроба Вашингтона влаштувати "економічний наступ" виявилася малоефективною через позицію Китаю та небажання союзників розривати торговельні зв'язки.

Тим часом Катар веде перемовини з Іраном щодо деблокади Ормузу - Тегеран погодився скласти перелік умов для відновлення нормального руху суден. Утім, за даними того ж Bloomberg, Ормузька протока, ймовірно, все ще залишається замінованою попри заяви Трампа про її повне очищення.

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Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
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