США заявили про удари по підрозділах КВІР, які мінували Ормузьку протоку

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Центральне командування Збройних сил США заявило, що американські війська "вжили обмежених і точних заходів" проти підрозділів Корпусу вартових ісламської революції, які встановлювали міни та створювали загрозу в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CENTCOM у соцмережі X.

Що заявили в CENTCOM "По суті, Іран створив цю загрозу, а американські військові її усунули, щоб захистити цивільних моряків, торговельне судноплавство та вільний потік світової торгівлі", - заявило американське командування. Військові США назвали неправдивою заяву КВІР, який охарактеризував удари як "акт агресії". У неділю американські військові вперше за понад місяць завдали удару по іранському острову Ларак поблизу Ормузької протоки. Після цього Іран атакував американські війська в Йорданії.