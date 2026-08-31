Ціни на нафту злетіли на тлі загострення між США та Іраном

Ціни на нафту у понеділок, 31 серпня, зросли більш як на 2% після нового загострення між США та Іраном. Вартість Brent перевищила 90 доларів за барель на тлі побоювань довкола ситуації в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Нафта відреагувала на нові удари

Світові ціни на нафту почали тиждень із помітного зростання після того, як американські військові завдали ударів по іранських об'єктах в Ормузькій протоці. У відповідь Тегеран повідомив про атаку на дві американські авіабази в Йорданії.

Станом на 04:36 за Грінвічем ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,21 долара, або 2,51%, до 90,31 долара за барель. Вартість американської WTI зросла на 1,83 долара, або 2,19%, до 85,23 долара.

У центрі уваги – Ормузька протока

Переговори про припинення конфлікту поки що зайшли в глухий кут, а посередники продовжують роботу над відновленням судноплавства через Ормузьку протоку. До початку війни наприкінці лютого через цей маршрут проходила п'ята частина світових постачань нафти.

За даними судноплавних спостережень, протягом вихідних через протоку проходили близько п'яти видимих торгових суден на день. Це вказує на обережність перевізників, які побоюються нових атак. Британське Управління морської торгівлі також повідомило, що у суботу під час проходу через протоку до танкера потрапив снаряд.

Аналітик DBS Сувро Саркар вважає, що зараз ринок швидше очікує на стримане протистояння, ніж на тривалу ескалацію. При цьому невизначеність навколо Ормузької протоки може утримувати Brent у діапазоні 85-95 доларів за барель.

США готують нові санкції

Додатковим фактором для нафтового ринку можуть стати нові обмеження проти Ірану. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив Reuters, що Вашингтон, ймовірно, щотижня вводитиме нові вторинні санкції проти Тегерана.

Водночас президент США Дональд Трамп повідомив, що американська сторона має намір використати нафту з нової оборудки з Венесуелою для поповнення Стратегічного нафтового резерву США, запаси якого знизилися майже до мінімального рівня за 44 роки.