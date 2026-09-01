Ответ за суда: США начали массированные удары по целям КСИР в Иране

"Сегодня в 12:00 по восточному времени (19:00 по Киеву, - ред.) американские силы начали наносить удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эти удары стали ответом на недавние попытки КСИР атаковать коммерческое судоходство в Ормузском проливе и американских военнослужащих, развернутых в регионе.

"Соединенные Штаты, прямо сейчас, наносят удары по иранским целям вблизи Ормузского пролива. Удары являются масштабными и мощными, и они являются ответом на неудачную попытку иранцев установить морские мины в проливе, который пока не имеет мин (они были полностью удалены или взорваны), а также на то, что иранцы выпустили восемь ракет, все из которых были успешно сбиты, по нашей военной базе в Иордании", - заявил Трамп.

Американский президент добавил, что, если "неудачное государство Иран" совершит ответ на эту атаку, по ним снова будет нанесен удар на "гораздо более жестком и высшем уровне".

Напомним, вчера CENTCOM заявило, что американские войска "приняли ограниченные и точные меры" против подразделений КСИР, которые устанавливали мины и создавали угрозу в Ормузском проливе.

Отметим, Катар ведет переговоры с Ираном по разблокированию Ормузского пролива. Тегеран согласился подготовить список условий для восстановления нормального судоходства.