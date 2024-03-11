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Відповідь агресії РФ. Дуда запропонує членам НАТО збільшити мінімальний поріг на оборону

Архівне фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Країни-члени Північноатлантичного альянсу мають збільшити видатки на оборону до щонайменше 3% ВВП.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я хочу запропонувати, щоб країни НАТО разом вирішили, що вимогою альянсу буде витрачати на оборону не 2%, а 3% ВВП", - заявив Дуда під час засідання Ради національної безпеки Польщі.

За його словами, це має бути межа, нижче якої опускатися категорично не рекомендується. 

Він заявив, що відповідь НАТО на вторгнення Росії в Україну має бути ясною і сміливою. Видання уточнює, що Польща цього року витрачає близько 4% ВВП на посилення своїх збройних сил.

Заклики до збільшення витрат на оборону

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що цьогоріч рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу щодо витрат на оборону - 2% ВВП.

Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен говорила, що Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення і скоротити податки, щоб стримати агресивнішу Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський союз має робити більше для оборони, поповнювати і модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.

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