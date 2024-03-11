Відповідь агресії РФ. Дуда запропонує членам НАТО збільшити мінімальний поріг на оборону

Країни-члени Північноатлантичного альянсу мають збільшити видатки на оборону до щонайменше 3% ВВП.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я хочу запропонувати, щоб країни НАТО разом вирішили, що вимогою альянсу буде витрачати на оборону не 2%, а 3% ВВП", - заявив Дуда під час засідання Ради національної безпеки Польщі.
За його словами, це має бути межа, нижче якої опускатися категорично не рекомендується.
Він заявив, що відповідь НАТО на вторгнення Росії в Україну має бути ясною і сміливою. Видання уточнює, що Польща цього року витрачає близько 4% ВВП на посилення своїх збройних сил.
Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що цьогоріч рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу щодо витрат на оборону - 2% ВВП.
Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен говорила, що Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення і скоротити податки, щоб стримати агресивнішу Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.
А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський союз має робити більше для оборони, поповнювати і модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.
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