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Ответ агрессии РФ. Дуда предложит членам НАТО увеличить минимальный порог на оборону

Архивное фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны-члены Североатлантического альянса должны увеличить расходы на оборону до не менее 3% ВВП.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я хочу предложить, чтобы страны НАТО вместе решили, что требованием альянса будет тратить на оборону не 2%, а 3% ВВП", - заявил Дуда во время заседания Совета национальной безопасности Польши.

По его словам, это должен быть предел, ниже которого опускаться категорически не рекомендуется. 

Он заявил, что ответ НАТО на вторжение России в Украину должен быть ясным и смелым. Издание уточняет, что Польша в этом году тратит около 4% ВВП на усиление своих вооруженных сил.

Призывы к увеличению расходов на оборону

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.

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НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиПольшаАнджей ДудаВойна в Украине