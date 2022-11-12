У ЗСУ спрогнозували, коли РФ може завдати нового масованого удару по Україні

Російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту "Великої двадцятки", який пройде на Балі 15-16 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Всі ж події насуваються... і саміт "двадцятки". Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації", - заявив Ігнат.

При цьому він зазначив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, в тому числі ракети, вони все ж таки значно вичерпали свої запаси.

"Ті ракети, які були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться", - пояснив він.

Також Ігнат наголосив, що випустивши неймовірну кількість ракет по Україні, окупанти не можуть собі дозволити часто випускати такі самі залпи, як, наприклад, 10 жовтня. Тому вони накопичують свій запас, щоб у певний момент завдати удару.