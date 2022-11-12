ua ru
Сб, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЗСУ спрогнозували, коли РФ може завдати нового масованого удару по Україні

Новость на русском →
Субота 12 листопада 2022 10:21
У ЗСУ спрогнозували, коли РФ може завдати нового масованого удару по Україні Фото: Росія готується завдати нового масованого удару по Україні (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту "Великої двадцятки", який пройде на Балі 15-16 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Всі ж події насуваються... і саміт "двадцятки". Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації", - заявив Ігнат.

При цьому він зазначив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, в тому числі ракети, вони все ж таки значно вичерпали свої запаси.

"Ті ракети, які були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться", - пояснив він.

Також Ігнат наголосив, що випустивши неймовірну кількість ракет по Україні, окупанти не можуть собі дозволити часто випускати такі самі залпи, як, наприклад, 10 жовтня. Тому вони накопичують свій запас, щоб у певний момент завдати удару.

Нагадаємо, раніше Гнат попереджав, що ворог почав накопичувати ракети, щоб завдати нового масованого удару по Україні.

Також нещодавно президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може готувати нові масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ракетный удар
NEWS
ЗСУ знищили вже 80 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії
ЗСУ знищили вже 80 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі