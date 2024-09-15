Відповідь за обстріл Полтави. ЗСУ показали удар по скупченню росіян у Курській області

Українські військові уразили місце скупчення окупантів у Курській області. Цей удар став відповіддю на обстріл Інституту зв'язку у Полтаві 3 вересня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане підрозділом "Khorne Group" 116-ї ОМБр.
"Атвєточка за полтавське училище зв'язку. Орки перемішалися в купу будівельного сміття. Привозьте нам більше строковиків і десантників. Ми за всіма вами спостерігаємо", - йдеться у дописі до кадрів.
19 листопада 2023 року, в День ракетно-артилерійських військ РФ під час нагородження, ЗСУ вдарили по місцю розташування 810-ї бригади морської піхоти РФ в Херсонській області. Тоді ЗСУ знищили десятки окупантів.
Як пізніше з'ясувалося, цей удар став відповіддю за атаку РФ по військовослужбовцям 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади 3 листопада 2023 року.
Російські війська атакували Полтаву ракетами 3 вересня. Під удар, зокрема, потрапила одна із будівель Інституту зв'язку. Окупанти під час обстрілу використали балістику.
Рятувальники розбирали завали кілька днів. За останніми даними, під час удару по Полтаві 58 людей загинули, ще 328 були поранені.
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