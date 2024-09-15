Ответ за обстрел Полтавы. ВСУ показали удар по скоплению россиян в Курской области

"Ответочка за полтавское училище связи. Орки перемешались в кучу строительного мусора. Привозите срочников побольше, добавляйте к ним десантников. Мы следим за вами", - говорится в подписи к кадрам.

Не первый ответ

19 ноября 2023 года, в День ракетно-артиллерийских войск РФ во время награждения, ВСУ ударили по месту расположения 810-й бригаде морской пехоты РФ в Херсонской области. Тогда ВСУ уничтожили десятки оккупантов.

Как позже выяснилось этот удар стал ответом за атаку РФ по военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде 3 ноября 2023 года.