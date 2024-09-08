В Полтаві знову зросла кількість жертв через удар РФ 3 вересня

У Полтаві вже 56 загиблих після масованого обстрілу окупантів 3 вересня. Ще одна людина померла в лікарні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Полтавської міськради Катерини Ямщикової.

"У лікарні Полтави померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку 3 вересня", - розповіла вона.

Атака на Полтаву 3 вересня

Російські війська атакували балістикою Полтаву 3 вересня. Через обстріл, зокрема, було частково зруйновано одну із будівель Інституту зв'язку.

Весь цей час кількість загиблих та постраждалих продовжувала зростати. Наприклад, на 4 вересня у Полтаві налічувалося 53 жертви після удару РФ. Також 271 особа отримала поранення.

Вже 5 вересня кількість загиблих у Полтаві зросла до 55 людей. При цьому на той момент рятувальники продовжували розбирати завали.

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