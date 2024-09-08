ua en ru
Нд, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Полтаві знову зросла кількість жертв через удар РФ 3 вересня

Полтава, Неділя 08 вересня 2024 11:58
UA EN RU
В Полтаві знову зросла кількість жертв через удар РФ 3 вересня Фото: у Полтаві вже 56 загиблих через удар РФ 3 вересня (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Наталія Гурковська

У Полтаві вже 56 загиблих після масованого обстрілу окупантів 3 вересня. Ще одна людина померла в лікарні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Полтавської міськради Катерини Ямщикової.

"У лікарні Полтави померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку 3 вересня", - розповіла вона.

Усього за офіційними даними загинуло 56 людей, поранень зазнали 328.

Атака на Полтаву 3 вересня

Російські війська атакували балістикою Полтаву 3 вересня. Через обстріл, зокрема, було частково зруйновано одну із будівель Інституту зв'язку.

Весь цей час кількість загиблих та постраждалих продовжувала зростати. Наприклад, на 4 вересня у Полтаві налічувалося 53 жертви після удару РФ. Також 271 особа отримала поранення.

Вже 5 вересня кількість загиблих у Полтаві зросла до 55 людей. При цьому на той момент рятувальники продовжували розбирати завали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава Полтавська область Війна в Україні
NEWS
В Києві на території АТП стався вибух: є жертви, під завалами можуть бути люди
В Києві на території АТП стався вибух: є жертви, під завалами можуть бути люди
DAILY
"Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна