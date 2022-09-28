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Відповідь НАТО у разі ядерного удару РФ по Україні має бути нищівною, - МЗС Польщі

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Варшава, Середа 28 вересня 2022 11:41
Відповідь НАТО у разі ядерного удару РФ по Україні має бути нищівною, - МЗС Польщі Фото: міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, Північноатлантичний альянс не повинен бити такою ж зброєю, але відповідь із звичайних озброєнь має бути нищівною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау в ефірі NBC.

За словами польського міністра, російський президент Володимир Путін погрожує застосувати тактичну ядерну зброю на території України, а не нападати на країни НАТО із застосуванням такого типу зброї.

"Це означає, що НАТО має відповісти конвенційним чином. І відповідь має бути нищівною. Я думаю, що НАТО надсилає Росії чіткий сигнал із цього приводу", - сказав голова польської дипломатії.

Рау зазначив, що Путін "явно програє війну в Україні" та мобілізація, яку він ініціював, не допоможе йому виграти. За його словами, малоймовірно, що після поразки професійних військових мобілізовані змінять перебіг війни.

Нагадаємо, раніше в США повідомили, що поки що не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю на тлі нових загроз президента РФ Володимира Путіна.

При цьому, за даними західних ЗМІ, європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо російський президент завдасть ядерного удару по Україні.

Як відомо, президент РФ Путін у своєму зверненні погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".

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