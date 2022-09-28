Відповідь НАТО у разі ядерного удару РФ по Україні має бути нищівною, - МЗС Польщі

Якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, Північноатлантичний альянс не повинен бити такою ж зброєю, але відповідь із звичайних озброєнь має бути нищівною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау в ефірі NBC.