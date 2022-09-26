ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США не спостерігають ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, - Білий дім

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 26 вересня 2022 21:44
США не спостерігають ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, - Білий дім Ілюстративне фото: США не спостерігають ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Наразі США не вбачають ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю на тлі нових погроз президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"Щодо свідчень (про підготовку до застосування ядерної зброї - ред.) або шансів, то ми цього не бачили на даний момент. Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили жодних підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на нинішньому етапі", - наголосила Жан-П'єр.

Також вона додала, що країни Заходу готові посилити антиросійські санкції у разі анексії Росією окупованих територій України.

"Ми готові створити додаткові швидкі та жорсткі економічні витрати для Росії разом з нашими союзниками та партнерами у відповідь на ці дії, які ми зараз спостерігаємо", - зазначила прес-секретар.

Нагадаємо, раніше Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".

Після цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна має план дій у випадку застосування Росією ядерної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Білий дім Ядерна зброя
NEWS
Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах
Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни