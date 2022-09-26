США не спостерігають ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, - Білий дім

Наразі США не вбачають ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю на тлі нових погроз президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу .

"Щодо свідчень (про підготовку до застосування ядерної зброї - ред.) або шансів, то ми цього не бачили на даний момент. Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили жодних підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на нинішньому етапі", - наголосила Жан-П'єр.

Також вона додала, що країни Заходу готові посилити антиросійські санкції у разі анексії Росією окупованих територій України.

"Ми готові створити додаткові швидкі та жорсткі економічні витрати для Росії разом з нашими союзниками та партнерами у відповідь на ці дії, які ми зараз спостерігаємо", - зазначила прес-секретар.