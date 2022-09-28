Ответ НАТО в случае ядерного удара РФ по Украине должен быть сокрушительным, - МИД Польши

Если Россия применит ядерное оружие против Украины, Североатлантический альянс не должен бить таким же оружием, но ответ из обычных вооружений должен быть сокрушительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Польши Збигнева Рау в эфире NBC .

По словам польского министра, российский президент Владимир Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не нападать на страны НАТО с применением такого типа оружия.

"Это значит, что НАТО должно ответить конвенциональным образом. И ответ должен быть сокрушительным. Я думаю, что НАТО посылает России четкий сигнал по этому поводу", - сказал глава польской дипломатии.

Рау отметил, что Путин "явно проиграет войну в Украине" и мобилизация, которую он инициировал, не поможет ему выиграть. По его словам, маловероятно, что после поражения профессиональных военных, мобилизованные изменят течение войны.