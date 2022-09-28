ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ответ НАТО в случае ядерного удара РФ по Украине должен быть сокрушительным, - МИД Польши

Новина українською →
Варшава, Среда 28 сентября 2022 11:41
Ответ НАТО в случае ядерного удара РФ по Украине должен быть сокрушительным, - МИД Польши Фото: министр иностранных дел Польши Збигнев Рау (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Если Россия применит ядерное оружие против Украины, Североатлантический альянс не должен бить таким же оружием, но ответ из обычных вооружений должен быть сокрушительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Польши Збигнева Рау в эфире NBC.

По словам польского министра, российский президент Владимир Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не нападать на страны НАТО с применением такого типа оружия.

"Это значит, что НАТО должно ответить конвенциональным образом. И ответ должен быть сокрушительным. Я думаю, что НАТО посылает России четкий сигнал по этому поводу", - сказал глава польской дипломатии.

Рау отметил, что Путин "явно проиграет войну в Украине" и мобилизация, которую он инициировал, не поможет ему выиграть. По его словам, маловероятно, что после поражения профессиональных военных, мобилизованные изменят течение войны.

Напомним, ранее в США сообщили, что пока не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на фоне новых угроз президента РФ Владимира Путина.

При этом по данным западных СМИ, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если российский президент нанесет ядерный удар по Украине.

Как известно, президент РФ Путин в своем обращении пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАТО
NEWS
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
DAILY
Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной