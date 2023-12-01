Відповідь КНДР. Південна Корея вивела на орбіту власний "супутник-шпигун"

Ракета носій Falcon 9, компанії SpaceX із першим розвідувальним супутником, який виробила Південна Корея стартував з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії о 17:19 у п'ятницю.

За словами представника південнокорейської програми оборонних закупівель, супутник Сеула має телескоп з електрооптичними датчиками. Космічний корабель здатний ідентифікувати об’єкти розміром до 30 сантиметрів із роздільною здатністю приблизно в 100 разів кращою, ніж у КНДР.

Південна Корея розглядає розгортання своїх розвідувальних супутників як частину тріади безпеки з США та Японією для нанесення превентивних ударів, збивання ракет у польоті та завдавання власних ударів, щоб вивести з ладу військові та командні засоби Північної Кореї.

За допомогою серії запусків, спрямованих на виведення на орбіту п’яти супутників-розвідників до 2025 року Сеул також прагне зміцнити здатність самостійно збирати розвідувальні дані, щоб бути більш незалежними від США у цьому питанні.

Очікується, що щойно запущений південнокорейський супутник буде набагато більш потужним, ніж північнокорейський зонд, який, ймовірно, має рудиментарну оптичну систему, яка, на думку експертів, дає зображення з нижчою роздільною здатністю, ніж зображення з комерційних супутників.

КНДР вивела на орбіту "супутник-шпигун"

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що супутник взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.

А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети зі "супутником-шпигуном" на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску.