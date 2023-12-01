Ответ КНДР. Южная Корея вывела на орбиту собственный "спутник-шпион"

Ракета носитель Falcon 9, компании SpaceX с первым разведывательным спутником, который произвела Южная Корея, стартовал с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в 17:19 в пятницу.

По словам представителя южнокорейской программы оборонных закупок, у спутника Сеула есть телескоп с электрооптическими датчиками. Космический корабль способен идентифицировать объекты размером до 30 сантиметров с разрешением примерно в 100 раз лучше, чем у КНДР.

Южная Корея рассматривает развертывание своих разведывательных спутников как часть триады безопасности с США и Японией для нанесения превентивных ударов, сбивания ракет в полете и нанесения собственных ударов, чтобы вывести из строя военные и командные средства Северной Кореи.

С помощью серии запусков, направленных на вывод на орбиту пяти спутников-разведчиков к 2025 году Сеул также стремится укрепить способность самостоятельно собирать разведывательные данные, чтобы быть более независимыми от США в этом вопросе.

Ожидается, что только что запущенный южнокорейский спутник будет гораздо более мощным, чем северокорейский зонд, который, вероятно, имеет рудиментарную оптическую систему, которая, по мнению экспертов, дает изображения с более низким разрешением, чем изображения с коммерческих спутников.

КНДР вывела на орбиту "спутник-шпион"

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель упала в Желтое море.

Позже 16 июня Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что спутник вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со "спутником-шпионом" на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют о том, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска.