Відповідь за Харків: Бєлгород і Курська область залишилися без світла

У понеділок ввечері, 13 жовтня, російський Бєлгород та Курська область залишились без електроенергії. Це сталося після того, як ворог завдав удари по Харкову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ЦПД Андрія Коваленка.
"Ворог вдарив по Харкову, по енергетиці і медичному закладу. Бєлгород та Курщина зараз також отримали удари і втратили світло", - пише він.
Тим часом низка місцевих пабліків РФ підтверджують, що у Бєлгороді та Курській області дійсно проблеми зі світлом.
Нагадаємо, що цього вечора росіяни атакували Харків КАБами. За інформацією місцевої влади, під ударом опинився Слобідський район і було зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі.
Пізніше мер Ігор Терехов уточнив, що ворог влучив по території медичного закладу, внаслідок чого зруйновано одну з господарчих споруд. Є постраждалі серед людей, пошкоджено авто. Окрім того, внаслідок ударів три райони Харкова частково знеструмлені.
Також ми писали, що Російська Федерація останнім часом теж отримує регулярні відповіді. Зокрема, у суботу 11 жовтня Бєлгород вчергове опинився під ракетним ударом, внаслідок чого у місті почалися перебої світло. Місцеві канали писали, що атаковано ТЕЦ "Луч".