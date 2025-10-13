Відповідь за Харків: Бєлгород і Курська область залишилися без світла

Удар РФ по Харкову та проблеми зі світлом в РФ

Нагадаємо, що цього вечора росіяни атакували Харків КАБами. За інформацією місцевої влади, під ударом опинився Слобідський район і було зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі.

Пізніше мер Ігор Терехов уточнив, що ворог влучив по території медичного закладу, внаслідок чого зруйновано одну з господарчих споруд. Є постраждалі серед людей, пошкоджено авто. Окрім того, внаслідок ударів три райони Харкова частково знеструмлені.

Також ми писали, що Російська Федерація останнім часом теж отримує регулярні відповіді. Зокрема, у суботу 11 жовтня Бєлгород вчергове опинився під ракетним ударом, внаслідок чого у місті почалися перебої світло. Місцеві канали писали, що атаковано ТЕЦ "Луч".