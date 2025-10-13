Ответ за Харьков: Белгород и Курская область остались без света

Удар РФ по Харькову и проблемы со светом в РФ

Напомним, что этим вечером россияне атаковали Харьков КАБами. По информации местных властей, под ударом оказался Слободской район и был зафиксирован крупный пожар в Салтовском районе.

Позже мэр Игорь Терехов уточнил, что враг попал по территории медицинского учреждения, в результате чего разрушено одно из хозяйственных сооружений. Есть пострадавшие среди людей, повреждены авто. Кроме того, в результате ударов три района Харькова частично обесточены.

Также мы писали, что Российская Федерация в последнее время тоже получает регулярные ответы. В частности, в субботу 11 октября Белгород в очередной раз оказался под ракетным ударом, в результате чего в городе начались перебои света. Местные каналы писали, что атакована ТЭЦ "Луч".