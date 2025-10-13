RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ответ за Харьков: Белгород и Курская область остались без света

Иллюстративное фото: в Белгороде и Курской области пропал свет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник вечером, 13 октября, российский Белгород и Курская область остались без электроэнергии. Это произошло после того, как враг нанес удары по Харькову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

"Враг ударил по Харькову, по энергетике и медицинскому учреждению. Белгород и Курщина сейчас также получили удары и потеряли свет", - пишет он.

Между тем ряд местных пабликов РФ подтверждают, что в Белгороде и Курской области действительно проблемы со светом.

Удар РФ по Харькову и проблемы со светом в РФ

Напомним, что этим вечером россияне атаковали Харьков КАБами. По информации местных властей, под ударом оказался Слободской район и был зафиксирован крупный пожар в Салтовском районе.

Позже мэр Игорь Терехов уточнил, что враг попал по территории медицинского учреждения, в результате чего разрушено одно из хозяйственных сооружений. Есть пострадавшие среди людей, повреждены авто. Кроме того, в результате ударов три района Харькова частично обесточены.

Также мы писали, что Российская Федерация в последнее время тоже получает регулярные ответы. В частности, в субботу 11 октября Белгород в очередной раз оказался под ракетным ударом, в результате чего в городе начались перебои света. Местные каналы писали, что атакована ТЭЦ "Луч".

