Відповідь на дії Угорщини: Україна висилає двох угорських дипломатів

Шпигунський скандал

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, Служба безпеки України повідомила про викриття агентів угорської воєнної розвідки, які діяли на території Закарпатської області. Їхні основні завдання включали:

збір даних про стан військової безпеки регіону,

пошук слабких місць у наземній та протиповітряній обороні,

вивчення настроїв і реакцій місцевого населення в разі можливого вторгнення з боку Угорщини.

У межах спецоперації СБУ затримала двох агентів, які працювали під контролем кадрового офіцера угорської розвідки. Обом затриманим повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Згідно з українським законодавством, їм загрожує довічне ув’язнення.

Міністр закордонних справ Угорщини Перт Сійярто коментував подію зі шпигунами. Зокрема, він заявив, що інформацію про те, що на Закарпатті було викрито агентів воєнної розвідки Угорщини необхідно розглядати нібито як "українську пропаганду".

Пізніше стало відомо, що Угорщина вислала двох українських дипломатів.

В Угорщині стверджують, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення дедалі сильнішою стає антиугорська пропаганда. А причина нинішньої "наклепницької кампанії проти угорців" така ж, як і попередніх, а саме: уряд не хоче постачати зброю в Україну, а також те, що угорський уряд виступає за мир.

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