Шпионский скандал

Напомним, сегодня, 9 мая, Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентов венгерской военной разведки, которые действовали на территории Закарпатской области. Их основные задачи включали:

сбор данных о состоянии военной безопасности региона,

поиск слабых мест в наземной и противовоздушной обороне,

изучение настроений и реакций местного населения в случае возможного вторжения со стороны Венгрии.

В рамках спецоперации СБУ задержала двух агентов, которые работали под контролем кадрового офицера венгерской разведки. Обоим задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Согласно украинскому законодательству, им грозит пожизненное заключение.

Министр иностранных дел Венгрии Перт Сийярто комментировал событие со шпионами. В частности, он заявил, что информацию о том, что на Закарпатье были разоблачены агенты военной разведки Венгрии необходимо рассматривать якобы как "украинскую пропаганду".

Позже стало известно, что Венгрия выслала двух украинских дипломатов.

В Венгрии утверждают, что в Украине с начала полномасштабного вторжения все сильнее становится антивенгерская пропаганда. А причина нынешней "клеветнической кампании против венгров" такая же, как и предыдущих, а именно: правительство не хочет поставлять оружие в Украину, а также то, что венгерское правительство выступает за мир.

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