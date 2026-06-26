"Відповідь була неадекватною": Сікорський засудив рішення щодо ордена Зеленського

Рішення про позбавлення українського президента ордена Білого Орла було помилковим, оскільки це принизило лідера держави, що воює. У Варшаві визнали таку відповідь на історичні суперечки непропорційною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського для TVN24 .

"Потрібно було шукати кращу назву": позиція Сікорського

Дипломатичний конфлікт виник після рішення Володимира Зеленського присвоїти підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА. Радослав Сікорський зазначив, що українська сторона мала б зважити на історичну чутливість Польщі.

"Так, УПА боролася проти радянської влади, але вона також вбивала поляків. Тож, можливо, знайдімо солдатам кращу назву. Наприклад, візьмемо конкретного героя, який боровся проти радянської окупації", - сказав міністр.

Водночас очільник польського МЗС визнав, що дії Кароля Навроцького щодо відібрання нагороди були непропорційними:

"Наша відповідь також була неадекватною, бо принизила особисто президента України. Якби мене запитав президент Навроцький, я б порадив щось інше. Еквівалентом могло б бути, наприклад, перейменування аеропорту в Ясьонці на аеропорт жертв УПА, і тоді все було б у врівноважено", - запропонував глава дипломатії Польщі.

Ризики для діалогу та вступу до ЄС

Сікорський застеріг, що такі кроки фактично позбавили польську сторону можливості вести діалог із президентом країни, яка зараз веде війну. Він також наголосив на майбутніх викликах щодо євроінтеграції України.

Глава МЗС нагадав, що переговори - це лише частина шляху, а фінальний договір про вступ України до ЄС потребуватиме підпису президента Польщі.

"Я хотів би побачити, які аргументи використає українська сторона, щоб переконати президента Польщі ратифікувати договір, адже у нас - це підпис глави держави", - наголосив Сікорський.