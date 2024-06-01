Відпочинок не "світить". Кому можуть відмовити у наданні відпустки під час воєнного стану

Кому можуть не надати відпустку під час дії воєнного стану

"За Законом України "Про правовий режим воєнного стану", ст. 8, можуть вводитись обмеження прав і свобод, у тому числі й трудових прав, якщо це необхідно для забезпечення оборони та безпеки", - пояснює юрист.

Під час дії воєнного стану роботодавець може відмовити у наданні відпусток деяким категоріям працівників.

У цю категорію входять:

працівники, які залучені до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. До таких об'єктів належать, зокрема, електростанції, водогони, залізничні станції, порти тощо

державні службовці та керівники державних підприємств

працівники, які забезпечують життєдіяльність населених пунктів. До них належать, зокрема, медичні працівники, працівники комунальних служб, працівники сфери транспорту тощо

"Важливо зазначити, що роботодавець не може змусити працівника піти у неоплачувану відпустку. Навіть під час воєнного стану працівник має право на відпустку з виплатами", - говорить Франчук.

Додамо, що працівникам, які не залучені до роботи на об'єктах критичної інфраструктури, надаються щорічні відпустки максимально до 24 календарних днів. Також працівник може взяти відпустку до 90 днів без збереження зарплати.

Що робити, якщо вам відмовили у наданні відпустки

"Якщо ви вважаєте, що вам незаконно відмовили у відпустці, ви можете оскаржити цю відмову", - пояснює юрист.

Для цього можна звернутися до:

безпосереднього керівника

відділу кадрів вашої організації

державної служби з питань праці

суду

"Важливо мати при собі документи, які підтверджують ваше право на відпустку. Це може бути ваш трудовий договір, наказ про прийняття на роботу, графік відпусток тощо", - каже Франчук.

Він додає, що регулювання відпусток під час воєнного стану в Україні здійснюється на основі низки законів та підзаконних актів.