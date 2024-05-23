Уряд затвердив умови додаткової відпустки військовим за знищену російську техніку

Кабінет міністрів затвердив Порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 21 травня 2024 р. № 585.

Згідно з постановою, загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік. За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка такої тривалості: військовий корабель - п’ять календарних днів; військовий літак - п’ять календарних днів; зенітно-ракетний комплекс - чотири календарних дні; самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню - три календарних дні; військовий вертоліт - чотири календарних дні; танк - три календарних дні; бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система - три календарних дні; інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі - два календарних дні; радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони - чотири календарних дні; засіб контрбатарейної боротьби - два календарних дні; засіб радіоелектронної боротьби - два календарних дні; легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кілограмів) - один календарний день; середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150-500 кілограмів) - два календарних дні; важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага більше 500 кілограмів) - три календарних дні; крилата або балістична ракета - три календарних дні; комплекс дальнього візуального спостереження - чотири календарних дні; засоби радіоелектронної розвідки - два календарних дні. За рішенням командира військової частини відпустка також може надаватись іншим військовослужбовцям (не більше трьох осіб), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки. Підтвердженням знищення ворожої техніки є: журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки); рапорт (донесення) командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував (виконувала) завдання, в якому детально зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб знищення, тип знищеної техніки; донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки; дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи.