Уряд затвердив умови додаткової відпустки військовим за знищену російську техніку
Кабінет міністрів затвердив Порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену ворожу техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 21 травня 2024 р. № 585.
Згідно з постановою, загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік.
За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка такої тривалості:
- військовий корабель - п’ять календарних днів;
- військовий літак - п’ять календарних днів;
- зенітно-ракетний комплекс - чотири календарних дні;
- самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню - три календарних дні;
- військовий вертоліт - чотири календарних дні;
- танк - три календарних дні;
- бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система - три календарних дні;
- інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі - два календарних дні;
- радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони - чотири календарних дні;
- засіб контрбатарейної боротьби - два календарних дні;
- засіб радіоелектронної боротьби - два календарних дні;
- легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кілограмів) - один календарний день;
- середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150-500 кілограмів) - два календарних дні;
- важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага більше 500 кілограмів) - три календарних дні;
- крилата або балістична ракета - три календарних дні;
- комплекс дальнього візуального спостереження - чотири календарних дні;
- засоби радіоелектронної розвідки - два календарних дні.
За рішенням командира військової частини відпустка також може надаватись іншим військовослужбовцям (не більше трьох осіб), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.
Підтвердженням знищення ворожої техніки є:
- журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);
- рапорт (донесення) командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував (виконувала) завдання, в якому детально зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб знищення, тип знищеної техніки;
- донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;
- дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 23 травня 2024 року загальні втрати російських військ в Україні досягли 497,7 тисяч осіб вбитими та пораненими. З початку війни було ліквідовано 7622 російські танки, 14748 броньованих машин, 12860 артилерійських систем, 27 кораблів.