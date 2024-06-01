Отдых не "светит". Кому могут отказать в предоставлении отпуска во время военного положения

Кому могут не предоставить отпуск во время действия военного положения

"По Закону Украины "О правовом режиме военного положения", ст. 8, могут вводиться ограничения прав и свобод, в том числе и трудовых прав, если это необходимо для обеспечения обороны и безопасности", - объясняет юрист.

ِВо время действия военного положения работодатель может отказать в предоставлении отпусков некоторым категориям работников.

В эту категорию входят:

работники, привлеченные к выполнению работ по объектам критической инфраструктуры. К таким объектам относятся, в частности, электростанции, водопроводы, железнодорожные станции, порты и т. п.

государственные служащие и руководители государственных предприятий

работники, обеспечивающие жизнедеятельность населенных пунктов. К ним относятся, в частности, медицинские работники, работники коммунальных служб, работники сферы транспорта и т. п.

"Важно отметить, что работодатель не может заставить работника уйти в неоплачиваемый отпуск. Даже во время военного положения работник имеет право на отпуск с выплатами", - говорит Франчук.

Добавим, что работникам, не вовлеченным в работу на объектах критической инфраструктуры, предоставляются ежегодные отпуска максимально до 24 календарных дней. Также работник может взять отпуск до 90 дней без сохранения зарплаты.

Что делать, если вам отказали в предоставлении отпуска

"Если вы считаете, что вам незаконно отказали в отпуске, вы можете оспорить этот отказ", - объясняет юрист.

Для этого можно обратиться к:

непосредственному руководителю

отделу кадров вашей организации

государственной службы по вопросам труда

в суд

"Важно иметь при себе документы, подтверждающие ваше право на отпуск. Это может быть ваш трудовой договор, приказ о принятии на работу, график отпусков", - говорит Франчук.

Он добавляет, что регулирование отпусков во время военного положения в Украине осуществляется на основе ряда законов и подзаконных актов.