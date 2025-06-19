Відпочинок в Одесі 2025. Скільки платять українці за житло біля моря

Оренда житла в Одесі на літо 2025 року зросла. Однокімнатні квартири біля моря здають від 800 гривень за добу, будинки - від 6 тисяч. Попит високий, а більшість бюджетних варіантів уже заброньовані.
РБК-Україна промоніторила ціни на профільних сайтах і розповідає, скільки коштує подобова оренда в Одесі.
Однокімнатні квартири у Приморському та Київському районах здають за ціною від 800 гривень за добу. Сучасні студії поблизу моря коштують 1300-1500 гривень за добу. Двокімнатні квартири приблизно у таку ж ціну.
В елітній Аркадії середня ціна на однокімнатні квартири становить 1700-2000 гривень за добу, двокімнатні - від 2,5 тисяч гривень. Апартаменти із басейном поблизу Ланжерона пропонують за 3 тисячі за добу. За такою ж ціною можна знайти будиночки на березі моря.
Вілли в Одесі на кілька спалень можна зняти за ціною від 6 тисяч гривень за добу. Елітніші варіанти ближче до моря коштують 8-11 тисяч гривень.
Часто в оголошеннях вказують, що житло можна орендувати щонайменше на три доби. У більшості випадків при бронюванні слід надати передплату.
Додамо також, що зараз в Одесі також підвищилась і довготривала оренда житла. В середньому ціни на неї підскочили на 29% за останні пів року, за даними ЛУН.
Вартість вілл і будинків в Одесі (скриншот)
Найнижчі ціни у хостелах. На околицях міста вартість доби у загальному номері стартує від 400 гривень, у хостелах в центрі міста - від 450 гривень.
Двомісні номери стандарт класу у Приморському районі можна орендувати за ціною 950 -1350 гривень за добу. Номери із покращеними умовами коштують від 2 тисяч гривень. Зараз на сайті bookong 73% бюджетного житла уже заброньовано на останню декаду червня.
Номери люкс із видом на море коштують від 4500 гривень за добу. Втім, в елітних готелях Аркадії ціни на такі номери становлять 15-16 тисяч гривень. І попит на них також є, оскільки 72% такого житла уже забронювали до кінця місяця.
Пляжний сезон стартував ще наприкінці травня, але не всі пляжі відкрили одночасно. За попередньою інформацією, цьогоріч на Одещині функціонуватиме понад 40 локацій, торік було 21.
Погоджено відкриття наступних пляжів: Центральний міський пляж, Інклюзивний пляж "Безмеж", "Буфет на Малому Фонтані", "Гранд Петтін", "Ітака", "Куба", "Калетон", "Чайка", "Сігал Біч", "Курортний", "Паблік", "Калетон", "Безмеж" та Буфет на Малому Фонтані. Цей список розширюватимуть.
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