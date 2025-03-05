Біля моря і в горах. За скільки можна купити житло у курортній Болгарії
Ринок Болгарії пропонує цілий асортимент нерухомості, починаючи від бюджетних студій і аж до елітних апартаментів біля моря. Українцям для купівлі житла достатньо мати закордонний паспорт та рахунок в іноземному банку.
РБК-Україна із посиланням Bulgaria Street розповідає про те, скільки коштують квартири у Болгарії.
- Скільки коштують квартири біля моря
- Які ціни на житло в горах і столиці
- Нюанси оформлення житла на українців
Скільки коштують квартири біля моря
Вартість нерухомості у Болгарії є однією із найдешевших у Європі. У найбільшому курортному порті Варні вартість "квадрата" житла коливається від 1 400 до 1 700 євро.
Ціни на студії:
- у курорті Сонячний берег, який є дуже популярним серед туристів, студії, площею від 25 "квадратів", коштують 21-25 тисяч євро. Відстань до моря - близько 3 кілометрів;
- у місті Ахелой студії у пішій доступності до моря (менш як 100 м) можна купити за 28,5 тисячі євро.
Ціни на однокімнатні квартири:
- у курорті Сонячний берег ціни коливаються у межах 25-28 тисяч євро, відстань до моря - до 3 кілометрів;
- у Варні - від 37 тисяч євро, відстань до моря - до 200 м;
- в Ахелоу - 37-47 тисяч євро, відстань до моря - до 600 м;
Пропозиції продажу нерухомості (скриншот сайту bulgariastreet.com.ua)
Ціни на двокімнатні квартири:
- у Сонячному березі - ціни коливаються від 38 до 47 тисяч євро, відстань до моря - до 3 кілометрів;
- у Золотих пісках - 24-45 тисяч євро, відстань до моря - до 350 м;
- у Варні - 39-56 тисяч євро, відстань до моря - до 1 км;
- у Созополі - 61-94 тисячі євро, відстань до моря - до 700 м.
Будинки поблизу моря коштують від 44 тисяч євро за мінімальну площу, ціни можуть доходити до 200 тисяч євро.
Пропозиції продажу нерухомості (скриншот сайту bulgariastreet.com.ua)
Які ціни на житло в горах і столиці
Також популярною є нерухомість поблизу Балканських гір. Ціни на таке житло приблизно дорівнюють вартості нерухомості біля моря.
Однокімнатні квартири у пішій доступності до підйомників можна купити за 23-27 тисяч євро. Двокімнатні квартири продають від 40 тисяч євро.
У столиці Болгарії Софії однокімнатні квартири на вторинному ринку стартують від 47 тисяч євро, двокімнатні в середньому коштують 64-80 тисяч євро, трикімнатні - 90-133 тисячі євро. Петнхауси, площею від 250 кв. м, коштують від 450 тисяч євро.
Ціни на житло у Болгарії (скриншот сайту bulgariastreet.com.ua)
Нюанси оформлення житла на українців
Українці мають право купувати нерухомість в Болгарії та оформлювати право власності на неї. Для цього потрібен закордонний паспорт та рахунок в іноземному банку. Придбати нерухомість можна навіть дистанційно.
Важливо, що щонайменше 50-60% вартості нерухомості потрібно сплатити через банківський переказ, решту можна сплатити готівкою.
Болгарське законодавство передбачає, що іноземець, який купив там нерухомість, набуває таких же прав, як і громадяни країни.
Раніше ми писали про те, на яких умовах українці можуть купити житло в Італії та скільки там зараз коштує нерухомість.
Читайте також про те, які нюанси треба знати про оренду житла у різних країнах Європи.
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