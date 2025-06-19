Відпочинок в Одесі 2025. Скільки платять українці за житло біля моря

Оренда житла в Одесі на літо 2025 року зросла. Однокімнатні квартири біля моря здають від 800 гривень за добу, будинки - від 6 тисяч. Попит високий, а більшість бюджетних варіантів уже заброньовані.

РБК-Україна промоніторила ціни на профільних сайтах і розповідає, скільки коштує подобова оренда в Одесі.

Скільки коштує оренда квартир і будинків

Однокімнатні квартири у Приморському та Київському районах здають за ціною від 800 гривень за добу. Сучасні студії поблизу моря коштують 1300-1500 гривень за добу. Двокімнатні квартири приблизно у таку ж ціну.

В елітній Аркадії середня ціна на однокімнатні квартири становить 1700-2000 гривень за добу, двокімнатні - від 2,5 тисяч гривень. Апартаменти із басейном поблизу Ланжерона пропонують за 3 тисячі за добу. За такою ж ціною можна знайти будиночки на березі моря.

Оголошення про вартість подобової оренди (скриншот)

Вілли в Одесі на кілька спалень можна зняти за ціною від 6 тисяч гривень за добу. Елітніші варіанти ближче до моря коштують 8-11 тисяч гривень.

Часто в оголошеннях вказують, що житло можна орендувати щонайменше на три доби. У більшості випадків при бронюванні слід надати передплату.

Додамо також, що зараз в Одесі також підвищилась і довготривала оренда житла. В середньому ціни на неї підскочили на 29% за останні пів року, за даними ЛУН.

Вартість вілл і будинків в Одесі (скриншот)

Які ціни у готелях і хостелах

Найнижчі ціни у хостелах. На околицях міста вартість доби у загальному номері стартує від 400 гривень, у хостелах в центрі міста - від 450 гривень.

Двомісні номери стандарт класу у Приморському районі можна орендувати за ціною 950 -1350 гривень за добу. Номери із покращеними умовами коштують від 2 тисяч гривень. Зараз на сайті bookong 73% бюджетного житла уже заброньовано на останню декаду червня.

Номери люкс із видом на море коштують від 4500 гривень за добу. Втім, в елітних готелях Аркадії ціни на такі номери становлять 15-16 тисяч гривень. І попит на них також є, оскільки 72% такого житла уже забронювали до кінця місяця.

Ціни у готелях Одеси (скриншот)

Пляжний сезон в Одесі

Пляжний сезон стартував ще наприкінці травня, але не всі пляжі відкрили одночасно. За попередньою інформацією, цьогоріч на Одещині функціонуватиме понад 40 локацій, торік було 21.

Погоджено відкриття наступних пляжів: Центральний міський пляж, Інклюзивний пляж "Безмеж", "Буфет на Малому Фонтані", "Гранд Петтін", "Ітака", "Куба", "Калетон", "Чайка", "Сігал Біч", "Курортний", "Паблік", "Калетон", "Безмеж" та Буфет на Малому Фонтані. Цей список розширюватимуть.