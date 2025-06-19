Отдых в Одессе 2025. Сколько платят украинцы за жилье возле моря

Аренда жилья в Одессе на лето 2025 года выросла. Однокомнатные квартиры у моря сдают от 800 гривен в сутки, дома - от 6 тысяч. Спрос высокий, а большинство бюджетных вариантов уже забронированы.

РБК-Украина промониторило цены на профильных сайтах и рассказывает, сколько стоит посуточная аренда в Одессе.

Сколько стоит аренда квартир и домов

Однокомнатные квартиры в Приморском и Киевском районах сдают по цене от 800 гривен в сутки. Современные студии вблизи моря стоят 1300-1500 гривен в сутки. Двухкомнатные квартиры примерно в такую же цену.

В элитной Аркадии средняя цена на однокомнатные квартиры составляет 1700-2000 гривен в сутки, двухкомнатные - от 2,5 тысяч гривен. Апартаменты с бассейном вблизи Ланжерона предлагают за 3 тысячи в сутки. По такой же цене можно найти домики на берегу моря.

Объявления о стоимости посуточной аренды (скриншот)

Виллы в Одессе на несколько спален можно снять по цене от 6 тысяч гривен в сутки. Более элитные варианты ближе к морю стоят 8-11 тысяч гривен.

Часто в объявлениях указывают, что жилье можно арендовать минимум на трое суток. В большинстве случаев при бронировании следует предоставить предоплату.

Добавим также, что сейчас в Одессе также повысилась и долговременная аренда жилья. В среднем цены на нее подскочили на 29% за последние полгода, по данным ЛУН.

Стоимость вилл и домов в Одессе (скриншот)

Какие цены в отелях и хостелах

Самые низкие цены в хостелах. В окрестностях города стоимость суток в общем номере стартует от 400 гривен, в хостелах в центре города - от 450 гривен.

Двухместные номера стандарт класса в Приморском районе можно снять по цене 950 -1350 гривен в сутки. Номера с улучшенными условиями стоят от 2 тысяч гривен. Сейчас на сайте bookong 73% бюджетного жилья уже забронировано на последнюю декаду июня.

Номера люкс с видом на море стоят от 4500 гривен в сутки. Но в элитных отелях Аркадии цены на такие номера составляют 15-16 тысяч гривен. И спрос на них также есть, поскольку 72% такого жилья уже забронировали до конца месяца.

Цены в отелях Одессы (скриншот)

Пляжный сезон в Одессе

Пляжный сезон стартовал еще в конце мая, но не все пляжи открыли одновременно. По предварительной информации, в этом году в Одесской области будет функционировать более 40 локаций, в прошлом году было 21.

Согласовано открытие следующих пляжей: Центральный городской пляж, Инклюзивный пляж "Безмеж", "Буфет на Малом Фонтане", "Гранд Петтин", "Итака", "Куба", "Калетон", "Чайка", "Сигал Бич", "Курортный", "Паблик", "Калетон", "Безмеж" и Буфет на Малом Фонтане. Этот список будет расширяться.