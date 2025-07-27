Відплата за корупційний скандал НАБУ та САП не забарилась: ЄС жорстко карає Україну
ЄС тимчасово призупинив надання Україні $1,7 млрд допомоги через невиконання ключових антикорупційних реформ. Фінансування може бути відновлено, якщо Київ виконає умови, зокрема щодо формування спеціалізованого антикорупційного суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Євросоюз тимчасово призупинив надання Україні фінансової допомоги обсягом $1,7 мільярда через занепокоєння станом реформ у сфері боротьби з корупцією.
Ці кошти є частиною масштабного пакета підтримки для України на суму €50 мільярдів, який був затверджений ЄС для сприяння макрофінансовій стабільності, відновленню країни та впровадженню реформ. Однак доступ до частини цих коштів був обумовлений досягненням конкретних реформаторських цілей - так званих "етапів прогресу".
Серед невиконаних умов - призначення суддів до Вищого антикорупційного суду, який є ключовою інституцією в системі боротьби з високопосадовою корупцією в Україні. ЄС також висловлює занепокоєння щодо прозорості процесів і загального темпу реформ у сфері правосуддя.
Допомога може бути відновлена
Європейські та G7-лідери наполягають на тому, що незалежність антикорупційних інституцій є фундаментальною для збереження підтримки і руху України до ЄС.
Таким чином, якщо українська влада виконає вимоги щодо реформ, зокрема призначить незалежних суддів та забезпечить ефективну роботу антикорупційних органів, то вказані кошти можуть бути надані вже в наступних етапах.
Європейські чиновники підкреслюють, що підтримка України залишається пріоритетом для ЄС, особливо в умовах триваючої війни, однак водночас наполягають на необхідності дотримання високих стандартів управління, прозорості та верховенства права.
Як Зеленський рятує ситуацію
Рішення ЄС стало завершенням напруженого тижня для президента України Володимира Зеленського. Спочатку він домігся ухвалення законопроєкту, який обмежував незалежність двох ключових антикорупційних органів, що спричинило хвилю критики як з боку іноземних партнерів, так і серед українців.
Згодом президент змінив позицію й запропонував новий законопроєкт, що має повернути незалежність цим установам. Так, 24 липня, Зеленський подав у Раду законопроект про незалежність НАБУ і САП та запобігання впливу Росії на антикорупційні органи.
Цим документом передбачено, що співробітники НАБУ, та низки правоохоронних органів, з доступом до держтаємниці повинні будуть не рідше ніж один раз на два роки проходити поліграф.
Це частково заспокоїло громадські протести, однак не вплинуло на рішення ЄС, яке вже було прийняте відповідно до попередніх зауважень і рекомендацій.
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