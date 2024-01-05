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Відплата за Харків. Прикордонники відпрацювали дроном по російській техніці на сході

П'ятниця 05 січня 2024 12:56
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Відплата за Харків. Прикордонники відпрацювали дроном по російській техніці на сході Фото: Відплата за Харків. Прикордонники відпрацювали дроном по російській техніці на сході (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На східному напрямку прикордонники знищили безпілотником російську систему дистанційного мінування, а також великокаліберний кулемет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"На східному напрямку прикордонники знищили систему дистанційного мінування російських окупантів "ПКМ-1" та великокаліберний кулемет. Відплата наздожене всю рашистську нечисть", - пише ДПСУ.

За Харків

На відео можна побачити, як прикордонники відмітили БпЛА надписом "За Харків! 02.01.24".

Варто нагадати про те, що 2 січня російські терористи вдались до чергового масованого удару по території України. Спочатку ворог запустив 35 дронів-камікадзе, а після цього атакував 99 ракетами різних типів, у тому ж числі й "Кинджалами". Протиповітряна оборона знищила:

  • 72 ракети;
  • 35 БпЛА.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Станом на ранок, 4 січня, згідно з повідомленням Харківської обласної прокуратури, на території Харкова внаслідок ударів поранення отримали 63 людини.

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