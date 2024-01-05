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Отплата за Харьков. Пограничники отработали дроном по российской технике на востоке

Пятница 05 января 2024 12:56
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Отплата за Харьков. Пограничники отработали дроном по российской технике на востоке Фото: Отплата за Харьков. Пограничники отработали дроном по российской технике на востоке(Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На восточном направлении пограничники уничтожили беспилотником российскую систему дистанционного минирования, а также крупнокалиберный пулемет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"На восточном направлении пограничники уничтожили систему дистанционного минирования российских оккупантов "ПКМ-1" и крупнокалиберный пулемет. Возмездие настигнет всю рашистскую нечисть", - пишет ГПСУ.

За Харьков

На видео можно увидеть, как пограничники отметили БпЛА надписью "За Харьков! 02.01.24".

Следует напомнить о том, что 2 января российские террористы прибегли к очередному массированному удару по территории Украины. Сначала враг запустил 35 дронов-камикадзе, а после этого атаковал 99 ракетами разных типов, в том числе и "Кинжалами". Противовоздушная оборона уничтожила:

  • 72 ракеты;
  • 35 БпЛА.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

По состоянию на утро, 4 января, согласно сообщению Харьковской областной прокуратуры, на территории Харькова в результате ударов ранения получили 63 человека.

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