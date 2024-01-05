Отплата за Харьков. Пограничники отработали дроном по российской технике на востоке
На восточном направлении пограничники уничтожили беспилотником российскую систему дистанционного минирования, а также крупнокалиберный пулемет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
"На восточном направлении пограничники уничтожили систему дистанционного минирования российских оккупантов "ПКМ-1" и крупнокалиберный пулемет. Возмездие настигнет всю рашистскую нечисть", - пишет ГПСУ.
За Харьков
На видео можно увидеть, как пограничники отметили БпЛА надписью "За Харьков! 02.01.24".
Следует напомнить о том, что 2 января российские террористы прибегли к очередному массированному удару по территории Украины. Сначала враг запустил 35 дронов-камикадзе, а после этого атаковал 99 ракетами разных типов, в том числе и "Кинжалами". Противовоздушная оборона уничтожила:
- 72 ракеты;
- 35 БпЛА.
Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.
По состоянию на утро, 4 января, согласно сообщению Харьковской областной прокуратуры, на территории Харькова в результате ударов ранения получили 63 человека.
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