Видовищний томагавк оборонця "Сакраменто" декласував "Детройт": момент дня в НБА

У підбірці найкращих миттєвостей вечора в Національній баскетбольній асоціації на першому місці опинився слемданк оборонця "Сакраменто Кінгз" Маліка Монка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

24-річний американець найбільше запам'ятався ефектним епізодом у третій чверті протистояння з "Детройтом". Під завісу 12-хвилинки "другий номер" узяв ініціативу на себе, протягнув м'яч під щит та в польоті однією рукою вгатив у кільце.

Такий випад Монка, вочевидь, похитнув віру "Пістонз" у власні сили. "Кінгз" зуміли дотиснути гостей у фінальній чверті та здобули п'яту перемогу в регулярному чемпіонаті поспіль. "Сакраменто" йде 5-м у Західній конференції НБА.

Натомість для Монка поєдинок вийшов суперечливим. Він провів на паркеті 19 хвилин, за які встиг набрати 8 очок, зробити 1 підбирання та оформити 3 передачі. У останній 12-хвилинці "нуль" господарів отримав другий технічний фол за святкування влучання з фолом і поштовх суперника.

Хто такий Малік Монк

Атакувальний оборонець, обраний на драфті-2017 "Шарлотт Хорнетс" під 11-м номером.

На університетському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". У професіоналах провів 4 сезони в складі "Шарлотта" та один рік у майці "Лос-Анджелес Лейкерс". У липні 2022-го підписав 2-річний контракт із "Сакраменто" на 19 млн доларів.

Найрезультативніший матч у кар'єрі Монк провів у квітні. Тоді він набрав 41 очко в перемозі "Лейкерс" над "Денвером" (146:141).