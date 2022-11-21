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Зрелищный томагавк защитника "Сакраменто" деклассировал "Детройт": момент дня в НБА

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Сакраменто, Понедельник 21 ноября 2022 11:53
Зрелищный томагавк защитника "Сакраменто" деклассировал "Детройт": момент дня в НБА Фото: Малик Монк не видит препятствий (skysports.com)
Автор: Антон Федорцив

В подборке лучших мгновений вечера в Национальной баскетбольной ассоциации на первом месте оказался слэм-данк защитника "Сакраменто Кингз" Малика Монка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

24-летний американец больше всего запомнился эффектным эпизодом в третьей четверти противостояния с "Детройтом". Под занавес 12-минутки "второй номер" взял инициативу на себя, протянул мяч под щит и в полете одной рукой вонзил в кольцо.

Такой выпад Монка, очевидно, поколебал веру "Пистонс" в собственные силы. "Кингз" сумели дожать гостей в финальной четверти и одержали пятую победу в регулярном чемпионате подряд. "Сакраменто" идет на 5-м месте в Западной конференции НБА.

Для Монка поединок получился противоречивым. Он провел на паркете 19 минут, в течение которых успел набрать 8 очков, сделать 1 подбор и оформить 3 передачи. В последней 12-минутке "ноль" хозяев получил второй технический фол за празднование попадания с фолом и толчок соперника.

Кто такой Малик Монк

Атакующий защитник, выбранный на драфте-2017 "Шарлотт Хорнетс" под 11-м номером.

На университетском уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". В профессионалах провел 4 сезона в составе "Шарлотта" и один год в майке "Лос-Анджелес Лейкерс". В июле 2022-го подписал 2-летний контракт с "Сакраменто" на 19 млн долларов.

Самый результативный матч в карьере Монк провел в апреле. Тогда он набрал 41 очко в победе "Лейкерс" над "Денвером" (146:141).

К слову, в пятницу хит-парад НБА возглавил форвард "Сакраменто" со своим слэм-данком.

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