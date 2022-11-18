Форвард "Сакраменто" оформив ефектний данк: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Досвідчений канадсько-американський баскетболіст яскраво проявив себе в першій чверті двобою зі "Сан-Антоніо". Під завісу 12-хвилинки він на дузі замахом прибрав Бейтса-Діопа та вгатив м'яч згори, незважаючи на опір суперників.

Цей та багато інших епізодів заклали фундамент для розгромної перемоги "Кінгз". Господарі паркету просто зім'яли "шпор" – фінальна сирена зупинила побиття "Сан-Антоніо" за рахунку 130:112. У зоні плей-офф наразі лише "Сакраменто".

Щодо Лайлза, то він провів провів на майданчику майже 20 хвилин. За цей час він встиг набрати 14 пунктів і зробити 3 підбирання. Найрезультативнішим у цей вечір натомість став форвард "Сан-Антоніо" Девін Васселл (29 пунктів, 3 підбирання, 3 передачі).

Хто такий Трей Лайлз

Уродженець канадської провінції Саскачеван, із родиною переїхав до Індіани в 7-річному віці. На університетському рівні захищав кольори "Кентуккі Вайлдкетс".

У 2015 році "Юта" обрала канадця під 12-м номером драфту. Провів за "джазменів" 2 сезони та перебрався до "Денвера", де виступав у кампаніях 2017/18 і 2018/19.

Ще 2 роки віддав "Сан-Антоніо", а сезон 2021/22 провів у "Детройті" та "Сакраменто". У нинішньому сезоні в середньому проводить на паркеті 15 хвилин, за які встигає набрати 7,2 очок, 2,7 підбирань, 0,8 передач і 0,4 перехоплень.