СБУ затримала двох блогерів, які "засвітили" у мережі позиції ЗСУ

Двоє блогерів свідомо "засвітили" у мережі позиції українських військ та пересування техніки. Їм загрожує в'язниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Один з фігурантів проживає у Запоріжжі та є адміністратором Telegram-каналу з аудиторією майже 140 тисяч користувачів.

Для "розкручування" каналу чоловік опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківської області. Також він показав запис, де видно оборонні лінії українських військ у районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Також блогер транслював переміщення бронетехніки і артилерійських систем в одному із регіонів України.

СБУ затримала блогера на гарячому, коли він збирався опублікувати нову порцію забороненого контенту.

Іншим фігурантом виявився житель Вінницької області. Чоловік зняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у Facebook. Потім блогер намагався поширити відео у місцевих Telegram-каналах.

Обом фігурантам оголосили підозру у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ (ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

СБУ нагадує українцям, що заборонено знімати та поширювати в інтернеті діяльність Сил оборони і наслідки ворожих обстрілів.