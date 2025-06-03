UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Відомо, хто забив найкращий гол у Лізі чемпонів-2025/26: відео шедевру

Фото: Ламін Ямаль відзначився шедевром (x.com/FCBarcelona)
Автор: Андрій Костенко

УЄФА визначила топ-10 найкращих голів у розіграші Ліги чемпіонів-2024/25. Головний шедевр сезону записав на свій рахунок 17-річний вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайті турніру.

Як вундеркінд створив диво-гол

Відзнаку юна зірка "блаугранас" отримав за вражаючий м'яч у першому півфінальному матчі проти міланського "Інтера".

За рахунку 0:2 Ямаль здійснив сольний прорив, обігравши двох суперників, і блискуче пробив у дальній кут воріт Яна Зоммера. Цей гол став поштовхом для камбека "Барселони": матч завершився бойовою нічиєю – 3:3.

Усього в цьому сезоні Ліги чемпіонів Ямаль провів 13 матчів, у яких відзначився п'ятьма голами та чотирма результативними передачами.

Ще один з його м'ячів – у ворота "Бенфіки" – також увійшов до топ-10 найкращих голів турніру.

Топ-10 голів ЛЧ-2024/25 за версією УЄФА:

  1. Ламін Ямаль, "Барселона" – "Інтер" – 3:3, півфінал, 30.04.2025
  2. Лаутаро Мартінес, "Баварія" – "Інтер" – 1:2, чвертьфінал, 8.04.2025
  3. Деклан Райс, "Арсенал" – "Реал" – 3:0, чвертьфінал, 08.04.2025
  4. Кіліан Мбаппе, "Реал" – "Манчестер Сіті" – 3:1, плей-офф, 19.02.2025
  5. Вінісіус Жуніор, "Реал" – "Боруссія Д" – 5:2, основний етап, 22.10.2024
  6. Маркус Тюрам, "Барселона" – "Інтер" – 3:3, півфінал, 30.04.2025
  7. Зено Дебаст, "Спортінг" – "Лілль" – 2:0, груповий етап, 17.09.2024
  8. Ерлінг Холанд, "Манчестер Сіті" – "Спарта" – 5:0, груповий етап, 23.10.2024
  9. Ламін Ямаль, "Барселона" – "Бенфіка" – 3:1, 1/8 фіналу, 11.03.2025
  10. Хуліан Альварес, "Реал" – "Атлетіко" – 2:1, 1/8 фіналу, 04.03.2025

Раніше розповіли де і коли дивитися матчі збірної України на турнірі Canadian Shield у Торонто.

Також повідомили, що команда українця стала останнім учасником Клубного чемпіонату світу з футболу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболУЕФА