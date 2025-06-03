Відомо, хто забив найкращий гол у Лізі чемпонів-2025/26: відео шедевру

УЄФА визначила топ-10 найкращих голів у розіграші Ліги чемпіонів-2024/25. Головний шедевр сезону записав на свій рахунок 17-річний вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайті турніру.
Відзнаку юна зірка "блаугранас" отримав за вражаючий м'яч у першому півфінальному матчі проти міланського "Інтера".
За рахунку 0:2 Ямаль здійснив сольний прорив, обігравши двох суперників, і блискуче пробив у дальній кут воріт Яна Зоммера. Цей гол став поштовхом для камбека "Барселони": матч завершився бойовою нічиєю – 3:3.
Усього в цьому сезоні Ліги чемпіонів Ямаль провів 13 матчів, у яких відзначився п'ятьма голами та чотирма результативними передачами.
Ще один з його м'ячів – у ворота "Бенфіки" – також увійшов до топ-10 найкращих голів турніру.
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