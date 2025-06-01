Команда українця пробилась на клубний ЧС: повний список учасників Мундіалю

Останньою командою, що приєдналася до числа учасників Клубного чемпіонату світу з футболу, став американський "Лос-Анджелес". Він здобув право виступити на престижному турнірі після перемоги в плей-оф над "Америкою" з Мексики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА) .

Як розіграли додаткову путівку

Обидві команди отримали шанс поборотися за квиток на мундіаль після дискваліфікації мексиканського "Леона", який у березні був виключений зі списку учасників через порушення правил ФІФА.

У вирішальному матчі "Америка" першою вийшла вперед – пенальті впевнено реалізував Браян Родрігес. Але на передостанній хвилині основного часу півзахисник "Лос-Анджелеса" Ігор Жезус відновив рівновагу, перевівши гру в овертайм.

Долю путівки вирішив гол Деніса Буанги в додатковий час: габонському вінгеру асистував головна зірка команди – французький нападник Олів'є Жиру.

Український захисник Артем Смоляков, який виступає за американський клуб, провів матч на лаві запасних.

З ким зіграє "Лос-Анджелес" на ЧС

Таким чином, американський клуб зайняв місце "Леона" в групі D і тепер зіграє на груповій стадії проти переможця Ліги конференцій-2025 – англійського "Челсі", а також "Есперанса" (Туніс) і "Фламенго" (Бразилія).

Склад учасників клубного чемпіонату світу-2025:

Група A: "Аль-Ахлі Каїр", "Інтер Майамі", "Палмейрас", "Порту"

Група B: "Атлетіко", "Ботафого", "ПСЖ", "Сіетл Саундерс"

Група C: "Окленд Сіті", "Баварія", "Бенфіка", "Бока Хуніорс"

Група D: "Челсі", "Есперанс", "Фламенго", "Лос-Анджелес"

Група E: "Інтер Мілан", "Монтеррей", "Рівер Плейт", "Урава Ред Даймондс"

Група F: "Боруссія Д", "Флуміненсе", "Мамелоді Сандаунз", "Ульсан Хенде"

Група G: "Аль-Айн", "Ювентус", "Манчестер Сіті", "Відад"

Група H: "Аль-Хіляль", "Реал", "Пачука", "РБ Зальцбург"

Турнір відбудеться з 15 червня до 13 липня. Матчі пройдуть на 12 аренах у 11 містах США.