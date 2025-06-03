Известно, кто забил лучший гол в Лиге чемпионов-2025/26: видео шедевра

Как вундеркинд создал чудо-гол

Отличие юная звезда "блаугранас" получил за впечатляющий мяч в первом полуфинальном матче против миланского "Интера".

При счете 0:2 Ямаль совершил сольный прорыв, обыграв двух соперников, и блестяще пробил в дальний угол ворот Яна Зоммера. Этот гол стал толчком для камбэка "Барселоны": матч завершился боевой ничьей - 3:3.

Особый момент Лиги чемпионов, доставленный Ламине Ямалем#UCL pic.twitter.com/fIOjE5gH8L - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 мая 2025 года

Всего в этом сезоне Лиги чемпионов Ямаль провел 13 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Еще один из его мячей - в ворота "Бенфики" - также вошел в топ-10 лучших голов турнира.

Топ-10 голов ЛЧ-2024/25 по версии УЕФА: