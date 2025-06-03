Известно, кто забил лучший гол в Лиге чемпионов-2025/26: видео шедевра

УЕФА определила топ-10 лучших голов в розыгрыше Лиги чемпионов-2024/25. Главный шедевр сезона записал на свой счет 17-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Отличие юная звезда "блаугранас" получил за впечатляющий мяч в первом полуфинальном матче против миланского "Интера".
При счете 0:2 Ямаль совершил сольный прорыв, обыграв двух соперников, и блестяще пробил в дальний угол ворот Яна Зоммера. Этот гол стал толчком для камбэка "Барселоны": матч завершился боевой ничьей - 3:3.
Особый момент Лиги чемпионов, доставленный Ламине Ямалем#UCL pic.twitter.com/fIOjE5gH8L- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 мая 2025 года
Всего в этом сезоне Лиги чемпионов Ямаль провел 13 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.
Еще один из его мячей - в ворота "Бенфики" - также вошел в топ-10 лучших голов турнира.
Ранее рассказали где и когда смотреть матчи сборной Украины на турнире Canadian Shield в Торонто.
Также сообщили, что команда украинца стала последним участником Клубного чемпионата мира по футболу.