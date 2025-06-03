Известно, кто забил лучший гол в Лиге чемпионов-2025/26: видео шедевра

УЕФА определила топ-10 лучших голов в розыгрыше Лиги чемпионов-2024/25. Главный шедевр сезона записал на свой счет 17-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Как вундеркинд создал чудо-гол

Отличие юная звезда "блаугранас" получил за впечатляющий мяч в первом полуфинальном матче против миланского "Интера".

При счете 0:2 Ямаль совершил сольный прорыв, обыграв двух соперников, и блестяще пробил в дальний угол ворот Яна Зоммера. Этот гол стал толчком для камбэка "Барселоны": матч завершился боевой ничьей - 3:3.

Особый момент Лиги чемпионов, доставленный Ламине Ямалем#UCL pic.twitter.com/fIOjE5gH8L - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 мая 2025 года

Всего в этом сезоне Лиги чемпионов Ямаль провел 13 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Еще один из его мячей - в ворота "Бенфики" - также вошел в топ-10 лучших голов турнира.

Топ-10 голов ЛЧ-2024/25 по версии УЕФА:

Ламин Ямаль, "Барселона" - "Интер" - 3:3, полуфинал, 30.04.2025 Лаутаро Мартинес, "Бавария" - "Интер" - 1:2, четвертьфинал, 8.04.2025 Деклан Райс, "Арсенал" - "Реал" - 3:0, четвертьфинал, 08.04.2025 Килиан Мбаппе, "Реал" - "Манчестер Сити" - 3:1, плей-офф, 19.02.2025 Винисиус Жуниор, "Реал" - "Боруссия Д" - 5:2, основной этап, 22.10.2024 Маркус Тюрам, "Барселона" - "Интер" - 3:3, полуфинал, 30.04.2025 Зено Дебаст, "Спортинг" - "Лилль" - 2:0, групповой этап, 17.09.2024 Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" - "Спарта" - 5:0, групповой этап, 23.10.2024 Ламин Ямаль, "Барселона" - "Бенфика" - 3:1, 1/8 финала, 11.03.2025 Хулиан Альварес, "Реал" - "Атлетико" - 2:1, 1/8 финала, 04.03.2025